Представляем новый клип Игоря Хабарова «Out of the Blue». В стильном, минималистичном видео акцент сделан на калейдоскоп эмоций и феноменальную техничность петербургского композитора. Рояль, автор и его музыка — ничего лишнего. Композиция войдет в дебютный альбом «Changing Colors», который выйдет в конце мая на лейбле «Неоклассика».

Новый альбом Игоря Хабарова, получивший название «Changing Colors», посвящен временам года по образцу сезонных циклов Вивальди или Чайковского. Над пластинкой автор работал пять лет. Настроение альбома зависит от времени года — начинается с позитивных и легких весенних мелодий, плавно перетекает в энергичное лето и через тоскливую осень приводит к зимним метелям. В целом названия пьес связаны с личной ассоциацией Игоря с конкретным месяцем, но есть и исключения. К примеру, самая тяжелая на альбоме композиция «Crash» написана в ноябре 2015 года в память о погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом, но по настроению и музыкальному ряду он намеренно поместил ее на место августа.

Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. Благодаря образованию инженера и математическому складу ума он выработал собственный творческий подход, основанный на синергии точных закономерностей музыкальной гармонии и свободного полета композиторской мысли. С помощью минимального набора музыкальных средств Игорь пытается выразить глубину и богатство внутреннего мира человека. Он ищет вдохновение в природе, реках, озерах, морях и пейзажах родного Петербурга — музыка композитора наполнена легкой тоской, что порой свойственно и его родному пасмурному городу. Подробнее с творчеством Игоря Хабарова можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Ближайшие концерты Игоря Хабарова:

https://neoclassica.ru/khabarov/

