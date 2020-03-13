Этой осенью композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 12 октября в «Крокус Сити Холле»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds

Глубоко эмоциональные шоу Оулавюра Арналдса — это всегда искренняя атмосфера, в которой артист и публика достигают максимального уровня доверия, эстетического наслаждения и катарсиса. Гений исландской неоклассики даст единственный концерт в России и представит новую программу по мотивам своего последнего альбома re:member. При поддержке перкуссиониста и струнных знаменитый композитор исполнит лучшие произведения и ранее не опубликованный материал в неожиданном прочтении. Центральным элементом шоу, получившего название re:act, станет специально разработанное устройство, которое с помощью генеративного алгоритма синхронизирует игру двух дисклавиров Yamaha. Самостоятельная игра инструментов, созданных японской компанией, станет органичным продолжением музыкальной мысли пианиста, рождающего на сцене алхимию высоких технологий и первозданной акустики.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.