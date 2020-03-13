Вышел официальный саундтрек Акиры Косемуры к американскому телесериалу «Любовь — это __» (Love Is __), премьера которого состоялась в 2018 году. Его создатели Мара Брок Акил и Салим Акил, исследуя магию и границы между влюбленностью и любовью на примере своих собственных отношений, во время работы над сценарием искали вдохновение в музыке японского композитора. Именно так они и узнали друг о друге. Результатом знакомства стали 39 нежных романтических произведений, которые служат фоном для любовных приключений и переживаний героев сериала. Помимо фортепиано в роли основного инструмента в записи также звучат скрипки, альты, контрабас, гитары и синтезаторы.

Кроме того, сегодня вышел новый сингл Акиры Косемуры под названием Komorebi с будущего, пока не названного альбома композитора.

Акира Косемура (Akira Kosemura) — японский композитор родом из Токио, владелец собственного лейбла Schole Records, выпускающего фортепианную музыку с участием струнных, духовых, синтезаторов и полевых записей. Акира пишет музыку для кино, театра и рекламы таких брендов, как Nikon и Ikea. В числе его работ саундтреки к популярным телесериалам, короткому метру, современному балету MANON хореографа Кимихо Хюльберта (Kimiho Hulbert) и саунд-дизайн для павильона Японии на международной выставке Milan EXPO.