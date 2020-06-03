На прошлой неделе состоялся Кинофестиваль в Кракове (Kraków Film Festival), который в этом году из-за пандемии проходил в формате онлайн. Одним из пунктов программы была заявлена трансляция полной записи гала-концерта, состоявшегося в 2017 году по случаю десятилетия престижного польского киносмотра. «Этот концерт подытожил все, что создала наша индустрия за эти годы», — заявил художественный руководитель Краковского фестиваля Роберт Пясковский.

В программу были включены исполнения популярных саундтреков, в числе которых музыка композиторов Джона Уильямса из «Звездных войн», Говарда Шора из «Властелина колец», Ханса Циммера из «Начала», Яна А.П. Качмарека из «Волшебной страны», Абеля Коженевского из «Страшных сказок» и многие другие. Последний, в свою очередь, лично дирижировал Оркестром Бетховенской Академии и хором Pro Musica Mundi. Кроме того, организаторы показали полные записи гала-концертов 2015 и 2016 годов, которые были посвящены сериалам и мультфильмам соответственно. Именно в 2015-м состоялось историческое выступление Эйнара Селвика вместе с симфоническим оркестром, на котором фронтмен норвежской группы Wardruna исполнил сюиту из сериала «Викинги».

К услугам Абеля Коженевского (Abel Korzeniowski) прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.