Оулавюр Арналдс рассказал о создании альбома A Dawning в новом интервью

Оулавюр Арналдс рассказал о создании альбома A Dawning в новом интервью04.06.25
Исландский композитор, продюсер и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс в беседе с ирландским подкастом Nialler9 поделился подробностями создания предстоящего альбома A Dawning, над которым он работал вместе с ирландским музыкантом Эйном Френчем (Talos).
Знакомство Арналдса и Эйна Френча произошло в Исландии после марафона, в котором участвовал ирландец. Их творческое сотрудничество началось благодаря фестивалю Sounds From A Safe Harbour в Корке в 2023 году, где организатор Мэри Хиксон предложила им поработать вместе.
По словам Арналдса, работа над альбомом началась за месяц до того, как у Эйна Френча был диагностирован тяжёлый недуг. Это обстоятельство повлияло на эмоциональный фон и тематику альбома:
«Мы стали близкими друзьями в процессе, через который он проходил, и я проходил вместе с ним, потому что начали работать над альбомом примерно за месяц до его диагноза».
Первые треки, такие как We Didn’t Know We Were Ready, были написаны в начале сотрудничества и значительно отличаются по тону и настроению от композиций, созданных позже:
«Первые несколько песен, такие как We Didn’t Know We Were Ready, и ещё несколько, мы написали через несколько недель после начала. Они очень отличаются по тону и качеству от того, что мы сочиняли в течение всего процесса — вплоть до самого конца».
Арналдс отметил, что работа над A Dawning продолжалась до последних дней жизни Эйна Френча, и что с самого начала они ощущали, что создают полноценный альбом, а не просто отдельные композиции:
«Мы знали с самого начала, что делаем именно альбом, а не просто одну-две песни. Не знаю, откуда у нас было такое ощущение, но мы чувствовали, что коснулись чего-то действительно особенного и уникального. Это просто обязано было стать альбомом».
После ухода Эйна Френча в 2023 году Арналдс, его семья и соратники приняли участие в проектах, посвящённых памяти музыканта. В январе этого года на ирландском телевидении состоялось выступление с песней We Didn’t Know We Were Ready в программе The Tommy Tiernan Show — её исполнили музыканты сообщества Opia при участии вокалистов Niamh Regan, Ye Vagabonds, The Staves, Dermot Kennedy и других, включая жену Френча — Стеф Френч.
Совместный альбом Оулавюра Арналдса и Эйна Френча A Dawning выйдет 11 июля.
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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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