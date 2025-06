Оулавюр Арналдс рассказал о создании альбома A Dawning в новом интервью

Исландский композитор, продюсер и мультиинструменталист Оулавюр Арналдс в беседе с ирландским подкастом Nialler9 поделился подробностями создания предстоящего альбома A Dawning, над которым он работал вместе с ирландским музыкантом Эйном Френчем (Talos).

Знакомство Арналдса и Эйна Френча произошло в Исландии после марафона, в котором участвовал ирландец. Их творческое сотрудничество началось благодаря фестивалю Sounds From A Safe Harbour в Корке в 2023 году, где организатор Мэри Хиксон предложила им поработать вместе.

По словам Арналдса, работа над альбомом началась за месяц до того, как у Эйна Френча был диагностирован тяжёлый недуг. Это обстоятельство повлияло на эмоциональный фон и тематику альбома:

«Мы стали близкими друзьями в процессе, через который он проходил, и я проходил вместе с ним, потому что начали работать над альбомом примерно за месяц до его диагноза».

Первые треки, такие как We Didn’t Know We Were Ready, были написаны в начале сотрудничества и значительно отличаются по тону и настроению от композиций, созданных позже:

«Первые несколько песен, такие как We Didn’t Know We Were Ready, и ещё несколько, мы написали через несколько недель после начала. Они очень отличаются по тону и качеству от того, что мы сочиняли в течение всего процесса — вплоть до самого конца».

Арналдс отметил, что работа над A Dawning продолжалась до последних дней жизни Эйна Френча, и что с самого начала они ощущали, что создают полноценный альбом, а не просто отдельные композиции:

«Мы знали с самого начала, что делаем именно альбом, а не просто одну-две песни. Не знаю, откуда у нас было такое ощущение, но мы чувствовали, что коснулись чего-то действительно особенного и уникального. Это просто обязано было стать альбомом».

После ухода Эйна Френча в 2023 году Арналдс, его семья и соратники приняли участие в проектах, посвящённых памяти музыканта. В январе этого года на ирландском телевидении состоялось выступление с песней We Didn’t Know We Were Ready в программе The Tommy Tiernan Show — её исполнили музыканты сообщества Opia при участии вокалистов Niamh Regan, Ye Vagabonds, The Staves, Dermot Kennedy и других, включая жену Френча — Стеф Френч.

Совместный альбом Оулавюра Арналдса и Эйна Френча A Dawning выйдет 11 июля.

