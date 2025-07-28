Дзё Хисаиси поделился новой авторской композицией «The End of the World»28.07.25
Японский композитор Дзё Хисаиси анонсировал выпуск нового альбома, в центре которого — его масштабная вокально-оркестровая композиция «The End of the World». Релиз запланирован на 8 августа 2025 года и станет третьей полноформатной работой Хисаиси на лейбле Deutsche Grammophon.
Альбом был записан летом 2024 года в токийском зале Suntory Hall в рамках живого выступления, где Хисаиси дирижировал коллективом Future Orchestra Classics и хором The Philharmonic Chorus of Tokyo. В записи также приняла участие британская сопрано Элла Тейлор.
Композиция «The End of the World» включает пять частей и изначально была вдохновлена личным визитом Хисаиси на место трагедии в нью-йоркском Ground Zero. Позднее произведение было расширено и дополнено новой вокальной партией. По словам композитора, работа представляет собой рефлексию над глобальными событиями XX века и особенно актуальна в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны.
Помимо авторского произведения Хисаиси, в программу альбома вошла японская премьера The Desert Music — знакового сочинения Стива Райха 1980-х годов на стихи Уильяма Карлоса Уильямса. Оба произведения объединены темой осмысления последствий ядерной эпохи и роли искусства в сохранении памяти.
Релиз Joe Hisaishi Conducts станет важным событием не только для поклонников творчества Хисаиси, но и для всех, кто интересуется современными формами академической музыки, в которой личная история и мировая драма сплетаются в единое музыкальное высказывание.
Читайте также: Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты
Дзё Хисаиси — ветеран японского минимализма, один из самых продуктивных и влиятельных композиторов Японии. Как и многим его соотечественникам, маэстро близок взгляд на музыку как форму прикладного искусства. На протяжении своей долгой карьеры он много работал над саундтреками для кино, аниме, компьютерных игр, телевидения и рекламы. Хисаиси-композитор всегда был сторонником минимализма, лишь изредка позволяя себе заходить на территорию нью-эйджа и мелодичной неоклассики. Подробнее с творчеством Дзё Хисаиси можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Такахиро Кидо поделился видео на сингл «insomnia» под режиссурой Юки Мураты25.07.25
Японский композитор Такахиро Кидо представил видеоклип на композицию «insomnia» — заглавный трек с нового сольного альбома INSOMNIA...
Макс Рихтер выпустил свой парфюм совместно с Comme des Garçons24.07.25
Британский композитор Макс Рихтер объявил о запуске аромата, созданного в сотрудничестве с Comme des Garçons Parfums...
Как Aphex Twin и Филип Гласс работали вместе и что думали о музыке друг друга22.07.25
В интервью журналу Future Music Гласс вспоминал, что всё началось с письма: «Он просто написал мне: “Дорогой Фил” — и предложил сделать ремикс вместе»...
Никлас Пашбург поделился новым альбомом Mexican Alps21.07.25
Никлас Пашбург представил новый релиз — мини-альбом Mexican Alps. Это, по словам самого музыканта, одна из самых необычных работ в его дискографии...
Ю-Пэн Чэнь стал первым китайским композитором на лейбле Deutsche Grammophon18.07.25
Композитор Ю-Пэн Чэнь стал первым представителем Китая, подписавшим контракт с легендарным немецким лейблом Deutsche Grammophon...
Людовико Эйнауди поделился треком «Pathos» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди15.07.25
Людовико Эйнауди представил новую версию композиции «Pathos» — переработанную интерпретацию своего сына, композитора и продюсера Лео Эйнауди...