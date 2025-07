Дзё Хисаиси поделился новой авторской композицией «The End of the World»

Японский композитор Дзё Хисаиси анонсировал выпуск нового альбома, в центре которого — его масштабная вокально-оркестровая композиция «The End of the World». Релиз запланирован на 8 августа 2025 года и станет третьей полноформатной работой Хисаиси на лейбле Deutsche Grammophon.

Альбом был записан летом 2024 года в токийском зале Suntory Hall в рамках живого выступления, где Хисаиси дирижировал коллективом Future Orchestra Classics и хором The Philharmonic Chorus of Tokyo. В записи также приняла участие британская сопрано Элла Тейлор.

Композиция «The End of the World» включает пять частей и изначально была вдохновлена личным визитом Хисаиси на место трагедии в нью-йоркском Ground Zero. Позднее произведение было расширено и дополнено новой вокальной партией. По словам композитора, работа представляет собой рефлексию над глобальными событиями XX века и особенно актуальна в контексте 80-летия окончания Второй мировой войны.

Помимо авторского произведения Хисаиси, в программу альбома вошла японская премьера The Desert Music — знакового сочинения Стива Райха 1980-х годов на стихи Уильяма Карлоса Уильямса. Оба произведения объединены темой осмысления последствий ядерной эпохи и роли искусства в сохранении памяти.

Релиз Joe Hisaishi Conducts станет важным событием не только для поклонников творчества Хисаиси, но и для всех, кто интересуется современными формами академической музыки, в которой личная история и мировая драма сплетаются в единое музыкальное высказывание.

