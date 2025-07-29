Ханс Циммер создал звуковую экосистему для Qatar Airways

Авиакомпания Qatar Airways объявила о запуске новой звуковой идентичности, созданной в сотрудничестве с оскароносным композитором Хансом Циммером. Легендарный автор саундтреков к фильмам «Интерстеллар», «Начало», «Гладиатор» и «Король Лев» разработал оригинальную музыкальную экосистему, которая будет сопровождать пассажиров на протяжении всего их путешествия — от момента посадки до прибытия в пункт назначения.

Ханс Циммер и Qatar Airways: Композитор создал звуковую экосистему авиакомпании Новая звуковая идентичность Qatar Airways, по заявлению авиаперевозчика, станет не просто фоновым сопровождением, а важной частью эмоционального опыта пассажиров. Эксклюзивный саундтрек Циммера будет звучать на борту, в аэропортах, в лаунж-зонах, а также станет доступен для прослушивания на всех основных стриминговых сервисах и официальных каналах авиакомпании.

«Для нас музыка — это больше, чем звук. Это способ вдохновлять, создавать атмосферу и вызывать эмоции. Партнёрство с Хансом Циммером — шаг к созданию особого эмоционального путешествия, которое начинается ещё до взлёта», — прокомментировал генеральный директор группы Qatar Airways Бадр Мохаммед Аль Меер.

Ханс Циммер в свою очередь отметил, что считает эту работу не просто заказом, а возможностью отразить дух путешествия и новаторства:

«Это честь — сотрудничать с Qatar Airways. Вместе мы создаём звуковой опыт, который передаёт красоту путешествий и прогрессивный характер этой выдающейся авиакомпании».

Проект стал частью масштабного обновления бренда Qatar Airways, признанного «Лучшей авиакомпанией мира» по версии Skytrax в 2025 году. Компания стремится расширить восприятие пассажирского сервиса, включая не только комфорт и технологии, но и эмоциональное сопровождение путешествия.

Музыка Ханса Циммера уже давно вышла за рамки киноэкранов и стала культурным явлением. Его композиции звучат в концертных залах по всему миру, в том числе и на симфонических шоу CAGMO.

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