Дастин О'Хэллоран поделился новым синглом «Gold»31.07.25
Американский композитор и пианист Дастин О'Хэллоран выпустил новый сингл — «Gold». Премьера состоялась на лейбле композитора — Splinter Music. Композиция уже доступна на всех стриминговых платформах, а также для приобретения на Bandcamp, где слушатели также могут бесплатно скачать нотную партитуру в формате PDF.
«Gold» представляет собой минималистичную фортепианную зарисовку, записанную в студии О'Хэллорана в формате живой импровизации. По словам композитора, сингл возник как попытка зафиксировать самый ранний и неотфильтрованный этап творческого процесса — тот момент, когда музыкальная идея ещё только рождается в звучании, интуитивно и без репетиций.
«Некоторые из моих любимых альбомов всегда казались мне откровенными — как будто подслушиваешь что-то очень личное, происходящее в комнате музыканта. Я хотел передать именно это чувство», — рассказывает О'Хэллоран. — «Gold» — это импровизированное исследование, записанное в тот момент, когда музыка ещё не знает, чем она станет».
Новый сингл продолжает традицию камерного звучания, присущего многим работам композитора, известного как по сольным релизам, так и по участию в проекте A Winged Victory for the Sullen и работе над киносаундтреками (в том числе к фильмам «Лев» и «Аммонит»).
«Gold» Дастина О’Хэллорана приглашает слушателя к непосредственному переживанию творческого импульса, предлагая не завершённую форму, а сам процесс рождения музыки — неотделимый от дыхания, тишины и момента.
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Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О'Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.
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