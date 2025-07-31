Дастин О'Хэллоран поделился новым синглом «Gold»

Американский композитор и пианист Дастин О'Хэллоран выпустил новый сингл — «Gold». Премьера состоялась на лейбле композитора — Splinter Music. Композиция уже доступна на всех стриминговых платформах, а также для приобретения на Bandcamp, где слушатели также могут бесплатно скачать нотную партитуру в формате PDF.

«Gold» представляет собой минималистичную фортепианную зарисовку, записанную в студии О'Хэллорана в формате живой импровизации. По словам композитора, сингл возник как попытка зафиксировать самый ранний и неотфильтрованный этап творческого процесса — тот момент, когда музыкальная идея ещё только рождается в звучании, интуитивно и без репетиций.

«Некоторые из моих любимых альбомов всегда казались мне откровенными — как будто подслушиваешь что-то очень личное, происходящее в комнате музыканта. Я хотел передать именно это чувство», — рассказывает О'Хэллоран. — «Gold» — это импровизированное исследование, записанное в тот момент, когда музыка ещё не знает, чем она станет».

Новый сингл продолжает традицию камерного звучания, присущего многим работам композитора, известного как по сольным релизам, так и по участию в проекте A Winged Victory for the Sullen и работе над киносаундтреками (в том числе к фильмам «Лев» и «Аммонит»).

«Gold» Дастина О’Хэллорана приглашает слушателя к непосредственному переживанию творческого импульса, предлагая не завершённую форму, а сам процесс рождения музыки — неотделимый от дыхания, тишины и момента.

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