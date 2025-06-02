В новом фильме Уэса Андерсона прозвучит музыка Игоря Стравинского и Александра Деспла

Музыка выдающегося русского композитора Игоря Стравинского станет одной из центральных тем нового фильма Уэса Андерсона «Финикийская схема», премьера которого состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае 2025 года. Впечатляющий саундтрек картины, сочетающий классическое наследие XX века с авторским стилем французского композитора Александра Деспла, отражает характерный подход режиссёра к музыкальному оформлению своих фильмов.

«Финикийская схема» — это стилизованная история, действие которой разворачивается в 1950-е годы. В центре сюжета — Зза-Зза Корда (Бенисио дель Торо), один из самых состоятельных людей Европы, переживший очередное покушение и решивший реализовать масштабный проект по экономическому освоению вымышленного региона. Его спутница — дочь Лизль (Миа Треаплтон), которая мечтает о монастырской жизни. Сценарий написан в соавторстве с Романом Кополлой, с которым Андерсон ранее работал над «Городом астероидов» и «Островом собак».

Саундтрек к фильму включает оригинальную музыку Александра Деспла — лауреата премий «Оскар» и BAFTA, известного по работе над фильмами «Отель "Гранд Будапешт"», «Игра в имитацию» и «Король говорит!». В «Финикийской схеме» Деспла вновь демонстрирует тонкое чувство стиля, иронии и музыкального нарратива, что давно стало визитной карточкой его сотрудничества с Андерсоном.

Особое место в фильме отведено произведениям Игоря Стравинского. В ленте звучат фрагменты из балета «Петрушка» (в том числе сцена Масленичной ярмарки), «Апофеоз» из балета «Аполлон» и моменты из «Жар-птицы». Эти сочинения органично вписаны в визуальную и сюжетную ткань фильма, помогая воссоздать нужное настроение и отразить атмосферу условного «советского» контекста.

В трейлере также использована музыка Стравинского, а в фильме звучат и другие классические произведения: «Rondo» из фортепианной сонаты №2 Людвига ван Бетховена, кантата Иоганна Себастьяна Баха «Herz und Mund und Tat und Leben», а также фрагменты из «Картинок с выставки Модеста Мусоргского». Дополняют звуковую палитру элементы джаза и свинга: аранжировки композиций Диззи Гиллеспи (A Night In Tunisia), Гленна Миллера (A String of Pearls) и Джина Крупы (Drum Boogie).

Исполнительский состав фильма традиционно впечатляет. В нём задействованы актёры, уже знакомые зрителю по другим работам Андерсона: Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Уиллем Дефо, Бенедикт Камбербэтч. Также к «андерсоновской вселенной» присоединились Майкл Сера, Шарлотта Генсбур и другие.

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