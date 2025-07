Как Aphex Twin и Филип Гласс работали вместе и что думали о музыке друг друга

В середине 1990-х сотрудничество между классическими и электронными музыкантами оставалось редкостью. Миры минималистической академической музыки и авангардной электроники казались далекими друг от друга — до тех пор, пока два ключевых представителя этих направлений, Филип Гласс и Ричард Д. Джеймс (более известный как Aphex Twin), не нашли общий язык в студии.

Их сотрудничество началось с композиции «Icct Hedral», изначально вышедшей на альбоме Aphex Twin …I Care Because You Do (1995). Позднее, по инициативе Джеймса, Филип Гласс создал оркестровую версию трека, заменив синтетические сэмплы живыми струнными партиями и хоровыми вставками. Результат вышел на EP Donkey Rhubarb в том же году и стал одним из ранних примеров осознанного диалога между двумя музыкальными культурами.

В интервью журналу Future Music Гласс вспоминал, что всё началось с письма: «Он просто написал мне: “Дорогой Фил” — и предложил сделать ремикс вместе. Я его не знал, он был довольно молод… но оказался весьма приятным человеком». Несмотря на то что имя Aphex Twin на тот момент не было известно широкому академическому сообществу, Гласс откликнулся с интересом: «Мне прислали кассету, я её послушал… Но я бы и так согласился, потому что мне было интересно. Единственный способ узнать что-то новое — это погрузиться в процесс».

Филип Гласс отметил, что его привлекли «интеллект и музыкальность» оригинального материала. Несмотря на различие в подходах — живое фортепиано против программированной электроники — между двумя композиторами существовала внутренняя связь: оба опираются на повторяющиеся музыкальные структуры, развитие через микросдвиги ритма и циклическую форму.

Для самого Джеймса мотивация была предельно простой: «Мне хотелось, чтобы Icct Hedral прозвучал в оркестровке. У меня было штук десять его [Филипа Гласса] пластинок, так что я просто решил с ним связаться». Хотя результат в целом его устроил, он отметил разницу в методах звукозаписи: «Я бы записал все шумы, скрипы, прикосновения к струне, — всё это “немузыкальное”. А они стараются сделать идеально чисто, что звучит, как будто вышло из сэмплера».

В ретроспективе их совместная работа выглядит как встреча двух миров, оказавшаяся предвестником целой волны сотрудничеств между академической и электронной сценами в XXI веке. От Floating Points до Nils Frahm — сегодня подобные альянсы уже не редкость. Но в 1995 году именно диалог между Глассом и Aphex Twin стал примером того, как настоящая музыкальная любознательность может разрушать границы жанров.

