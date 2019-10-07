DC Comics подарили миру одни из самых выдающихся саундтреков, когда-либо написанных для кино. Музыка Джона Уильямса (John Williams) для «Супермена», Дэнни Элфмана для «Бэтмена», Руперта Грегсона-Уильямса для «Чудо-женщины» глубоко и надолго засела в общественном сознании. Совсем скоро к этой уважаемой компании присоединится и «Джокер» режиссера Тодда Филиппа, саундтрек к которому написала небезызвестная Хильдур Гуднадоттир.

Еще в 2008 году Ханс Циммер (Hans Zimmer) в фильме «Темный рыцарь» создал незабываемую и волнующую тему для Джокера, роль которого исполнил Хит Леджер. Свежая версия истории о криминальном клоуне с Хоакином Фениксом в главной роли получила не менее мистический, мрачный саундтрек от композитора-лауреата премии «Эмми», которая совсем недавно получила награду за музыку к нашумевшему сериалу «Чернобыль» от HBO.

Хильдур Гуднадоттир (Hildur Guðnadóttir) — исландская виолончелистка, автор музыки к триллеру «Стронг-Айленд» Янса Форда, другим фильмам и сериалам. Ее соло звучит в фильмах «Выживший» режиссера Алехандро Иньярриту, «Пленницы» и «Прибытие» Дени Вильнева. На счету артистки несколько сольных альбомов и сотрудничество с такими музыкантами, как Hauschka, múm и Нико Мьюли (Nico Muhly). Особое место в дискографии Хильдур занимает саундтрек к библейской драме «Мария Магдалина» и альбом «Tu Non Mi Perderai Mai», созданные в соавторстве со знаменитым соотечественником Йоханом Йоханнсоном (Jóhann Jóhannsson).