The Undivided Five — второй альбом оригинальной музыки композиторского дуэта помимо его ярких работ для кино, телевидения и театра, который наполнен символизмом, мистикой и невысказанной творческой энергией. Он вдохновлен произведениями шведской художницы-абстракционистки Хильмы аф Клинт (Hilma af Klint), а также смертью близкого друга и рождением первого ребенка Дастина О’Хэллорана.

В The Undivided Five музыканты уделяют больше внимания мелким, но важным деталям своего фирменного звучания на стыке эмбиента и неоклассики. В работе над альбомом они опирались на творческие идеи Клода Дебюсси, чьи насыщенные аккорды и витиеватые аранжировки во многом определяют подход A Winged Victory for the Sullen — произведения, которые звучат просто, но требуют большого мастерства для исполнения.

Звучание альбома также обусловлено широкой географией мест, в которых проходила его запись и последующее доведение до идеала. Помимо берлинской и брюссельской студий О`Хэллорана и Уилци соответственно, релиз «побывал» в пяти разных студиях. Музыканты записали оркестровые семплы в Magyar Rádió Studio 22 в Будапеште, перезаписали некоторые части альбома в брюссельской Eglise Du Beguinage, экспериментировали с наложениями в Рейкьявике у Бена Фроста (Ben Frost), а партии рояля записывали в удаленной от крупных городов студии в лесах на севере Италии. Наконец, в Берлине у Франческо Донаделло (Francesco Donadello), который в своем время познакомил Дастина и Адама, альбом обрел свой окончательный вид.

Дуэт A Winged Victory for the Sullen является результатом знакомства композиторов Дастина О`Хэллорана (Dustin O’Halloran) и Адама Уилци (Adam Wiltzie) в 2007 году. Он прославился благодаря уникальному сочетанию эмбиента и гитарных дроунов Адама с изысканными фортепианными пассажами Дастина. С тех пор друзья написали немало знаковых неоклассических произведений, срези которых партитура для современного балета Atomos британского хореографа Уйэна МакГрегора (Wayne McGregor), саундтреки к триллеру «Ирис» (Iris) французского режиссера Жалиля Леспера (Jalil Laspert) и «Божья земля» (God’s Own Country) британца Френсиса Ли (Francis Lee).