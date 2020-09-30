Оулавюр Арналдс опубликовал космический клип режиссера Томаса Фанца и пьесу Woven Song, которая станет частью нового альбома исландского композитора some kind of peace, запланированного к выходу на 6 ноября. На фоне фирменного хрупкого фортепиано и струнных слышны завораживающие голоса, напоминающие песни аборигенов Севера. «Woven Song — одно из первых произведений, которые я сочинил для своего нового альбома, но в итоге оно стало определяющим в процессе записи. Это метафора того, что во время исследования новых территорий вас охватывает нечто большее, чем вы сами; ощущение, что вас что-то удерживает, пока вы обнажаете свое сердце», — говорит композитор.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds