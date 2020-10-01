Британский композитор написал музыку к фильму «Мулан» (Mulan), диснеевской экранизации одноименного мультфильма 1998 года, в свою очередь основанного на древнекитайской поэме «Песнь о Мулан». В него вошли 26 произведений, в том числе две песни с поп-певицей Кристиной Агилерой, в которых симфоническая музыка переплетается с электронной и традиционными китайскими инструментами. Гарри Грегсон-Уильямс уже ранее работал с режиссером Ники Каро над фильмом «Жена смотрителя зоопарка».

Англичанин Гарри Грегсон-Уильямс (Harry Gregson-Williams) отметился в значительном количестве крупных проектов, как в области киноиндустрии, так и видеоигр. Среди его наиболее успешных работ — саундтреки к таким фильмам, как «Шрек», «Царство небесное» Ридли Скотта, «Хроники Нарнии», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Марсианин», «Побег из курятника». Также в активе номинанта на премии «Золотой глобус» и «Грэмми» музыка к сериям популярных видеоигр Metal Gear Solid, Call of Duty и Battlefield. Плодотворное сотрудничество с режиссером в жанре экшна Тони Скоттом («Дежа Вю», «Неуправляемый», «Гнев», «Шпионские игры») закрепила его статус как одного из самых востребованных композиторов Голливуда с характерным современным стилем.