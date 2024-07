Людвиг Йоранссон получил премию «Эмми-2020» (Primetime Emmy Awards) в категории «Выдающаяся музыкальная композиция для сериала (оригинальная драматическая партитура)» за работу над саундтреком к сериалу «Мандалорец», а именно финальному восьмому эпизоду первого сезона под названием «Глава 8: Искупление». Это первая статуэтка «Эмми» в карьере шведского композитора.

Также на днях был опубликован трейлер второго сезона сериала «Мандалорец», снискавшего оглушительный успех у фанатов вселенной «Звездных войн». Уже ясно, что зрителя ждут новые джедаи, погони и перестрелки, штурмовики и пилоты X-Wing, а главный герой возьмет на себя ответственность за Малыша Йоду. Сталкиваясь с врагами и объединяя союзников, Мандалорец и его подопечный продолжают путешествие через полную опасностей галактику после краха Империи. Первый эпизод выйдет в прокат уже 30 октября. С большой долей вероятности в этот же день будет опубликован и оригинальный саундтрек, который в этот раз также доверили композитору Людвигу Йоранссону. В конце трейлера звучит главная тема с узнаваемым звучанием басовой блок-флейты. Напомним, в начале сентября на большие экраны вышел фильм «Довод» с музыкой Йоранссона, а ранее — клип, в котором швед исполняет главную тему сериала «Мандалорец».

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Довод», «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми-2019» Childish Gambino. В 2018-м году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, спустя год — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.