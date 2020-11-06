Вышел новый, пятый по счету в дискографии исландского композитора альбом под названием some kind of peace. По признанию самого Оулавюра, это его самая личная на сегодняшний день работа. Тем не менее, фирменное звучание Арналдса — сочетание эмбиентной электронной музыки со струнными и фортепиано — осталось неизменным. В создании альбома приняли участие близкие друзья и коллеги Оулавюра, такие как Bonobo, Josin и JFDR. Материал был записан в студии композитора, которая располагается в гавани в центре Рейкьявика.

Альбом some kind of peace — это личностный и творческий рост Оулавюра Арналдса на фоне хаоса, который творится в мире. Внутри заключены личные переживания композитора, иногда даже фрагменты самых значимых событий из его жизни. Работа завершается композицией Undone, в которой использован отрывок речи покойной американской певицы Лхасы де Села (Lhasa de Sela) с размышлениями о том, что рождение — это то же самое, что смерть, что в свою очередь, по задумке Оулавюра, является главной темой всего альбома. Напомним, предыдущий альбом Арналдса, re:member, вышел два года назад.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds