Мини-сериал «Ход королевы» (The Queen’s Gambit) стал одним из самых обсуждаемых новых сериалов платформы Netflix. Во многом из-за уникальной атмосферы, которую режиссер Скотт Фрэнк достиг благодаря саундтреку за авторством композитора Карлоса Рафаэля Риверы. В основу семи эпизодов, посвященных удивительной жизни вундеркинда Элизабет Хармон, лег одноименный роман писателя Уолтера Тевиса 1983 года. Захватывающие шахматные поединки и приключения главной героини сопровождает проникновенная оркестровая музыка с преобладанием струнных и фортепиано, которая идеально подходит сериалу об утрате, гениальности, зависимости и шахматных ходах, куда более сложных, чем может себе представить зритель.

Карлос Рафаэль Ривера (Carlos Rafael Rivera) — американский композитор, выпускник Университета Южной Калифорнии по классу музыкальных искусств, ученик Рэнди Ньюмана, штатный композитор в Симфоническом оркестре Майами, автор музыки к фильму «Прогулка среди могил» (2014), мини-сериалов Netflix «Ход королевы» (2020) и «Забытые богом» (2017) режиссера Скотта Фрэнка. За главную тему к последнему он получил премию «Эмми» в категории «Лучшая музыкальная тема для вступительных титров».