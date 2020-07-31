Макс Рихтер выпустил новый студийный альбом Voices, вдохновленный Всеобщей декларацией прав человека и происходящими глобальными изменениями. Над ним композитор трудился десять лет — этот проект стал первой за пять лет крупной студийной работой британца. В него вошли десять произведений, а также их версии без голоса. В преддверии релиза были опубликованы синглы All Human Beings, Mercy и Origins.

Для участия в амбициозном проекте Макс Рихтер пригласил людей со всего мира прочитать текст Всеобщей декларации прав человека на фоне своей музыки, в которой даже задействован «перевернутый» оркестр. Рихтер получил сотни заявок на более чем 70 языках. Эти чтения стали основой звукового ландшафта, через который течет музыка: они являются теми самыми «голосами», отраженными в названии альбома. Макс Рихтер объясняет, что ему нравится идея музыкального произведения как места для размышлений. Человек живет в чрезвычайно сложное время, и, оглядываясь на мир, который он сотворил, легко ощущать безнадежность или гнев. Но так же как проблемы, причиной которых является он сам, так и их решения находятся в пределах его влияния, и Всеобщая декларация прав человека — это то, что заставляет его двигаться вперед. Хотя Декларация не является идеальным документом, она дает идеализированное представление о лучшем и более добром мире.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.