Оулавюр Арналдс рассказал о новом произведении Эйна Френча — «for Steph»04.08.25
Исландский композитор Оулавюр Арналдс поделился историей создания композиции «for Steph» — одного из ключевых треков нового альбома, записанного в соавторстве с покойным ирландским музыкантом Эйном Френчем (Eoin French), более известным под сценическим именем Talos.
Композиция «for Steph» представляет собой оригинальную фортепианную запись, сделанную Френчем и посвящённую его супруге Стефани ко Дню святого Валентина. В процессе завершения альбома после смерти Эйна Арналдс рассматривал множество демозаписей, которые ему оставил друг и соавтор. Но именно эта пьеса, отправленная Стефани, сразу выделилась и стала, по признанию Оулавюра, «последним недостающим элементом альбома».
«Эйн попросил меня переслушать его фортепианные демо и выбрать что-нибудь для записи. В своей обычной скромной манере он думал, что я, возможно, перезапишу одно из них с собой за роялем. Но когда Стеф прислала мне это произведение, я сразу понял — вот оно. Это завершение всей истории, дань его красивой игре на фортепиано», — поделился Арналдс.
Арналдс сохранил оригинальную запись игры Френча, добавив к ней струнный квартет. Таким образом, композиция стала не только выражением любви музыканта к своей супруге, но и музыкальным мостом между двумя авторами.
Трек вошёл в альбом A Dawning — совместную работу, которую Арналдс завершал уже после смерти Френча. Релиз стал не только музыкальным произведением, но и личной историей дружбы, утраты и памяти.
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Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюр Арналдс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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