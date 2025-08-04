Оулавюр Арналдс рассказал о новом произведении Эйна Френча — «for Steph»

Исландский композитор Оулавюр Арналдс поделился историей создания композиции «for Steph» — одного из ключевых треков нового альбома, записанного в соавторстве с покойным ирландским музыкантом Эйном Френчем (Eoin French), более известным под сценическим именем Talos.

Композиция «for Steph» представляет собой оригинальную фортепианную запись, сделанную Френчем и посвящённую его супруге Стефани ко Дню святого Валентина. В процессе завершения альбома после смерти Эйна Арналдс рассматривал множество демозаписей, которые ему оставил друг и соавтор. Но именно эта пьеса, отправленная Стефани, сразу выделилась и стала, по признанию Оулавюра, «последним недостающим элементом альбома».

«Эйн попросил меня переслушать его фортепианные демо и выбрать что-нибудь для записи. В своей обычной скромной манере он думал, что я, возможно, перезапишу одно из них с собой за роялем. Но когда Стеф прислала мне это произведение, я сразу понял — вот оно. Это завершение всей истории, дань его красивой игре на фортепиано», — поделился Арналдс.

Арналдс сохранил оригинальную запись игры Френча, добавив к ней струнный квартет. Таким образом, композиция стала не только выражением любви музыканта к своей супруге, но и музыкальным мостом между двумя авторами.

Трек вошёл в альбом A Dawning — совместную работу, которую Арналдс завершал уже после смерти Френча. Релиз стал не только музыкальным произведением, но и личной историей дружбы, утраты и памяти.

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