Дуэт композиторов Адама Уилци и Дастина О’Халлорана выпустил музыку для театральной постановки Invisible Cities видеодизайнера лондонской Олимпиады Лео Уорнера (Leo Warner) по мотивам одноименного романа Итало Кальвино (Italo Calvino) «Невидимые города» 1972 года. Премьера полуторачасового спектакля состоялась в июле 2019 года на Международном фестивале в Манчестере.

В новый альбом вошли 45 минут оригинальной музыки к постановке, записанной при участии оркестра из 30 человек и хора из восьми вокалистов. По словам музыкантов, сочинение и запись всего материала заняли у них всего три месяца и по сравнению с предыдущей работой дуэта для театра, Atomos, было значительно сложнее удержать внимание зрителей на протяжении полутора часов. Обычно Адам и Дастин работают в одной студии, но в этот раз композиторы большинство времени провели удаленно, потому что находились по разные стороны Атлантического океана — в Лос-Анджелесе и Бельгии. Часть оркестровых партий были записаны в студии в Будапеште, где когда-то исландский композитор Йоханн Йоханнссон записывал свой саундтрек к фильму «Убийца» (Sicario). Напомним, предыдущая студийная работа A Winged Victory for the Sullen под названием The Undivided Five увидела свет два года назад.

Дуэт A Winged Victory for the Sullen является результатом знакомства композиторов Дастина О`Хэллорана (Dustin O’Halloran) и Адама Уилци (Adam Wiltzie) в 2007 году. Он прославился благодаря уникальному сочетанию эмбиента и гитарных дроунов Адама с изысканных фортепианных пассажей Дастина. С тех пор друзья написали немало знаковых неоклассических произведений, срези которых партитура для современного балета Atomos британского хореографа Уйэна МакГрегора (Wayne McGregor), саундтреки к триллеру «Ирис» (Iris) французского режиссера Жалиля Леспера (Jalil Laspert) и «Божья земля» (God’s Own Country) британца Френсиса Ли (Francis Lee). Подробнее с творчеством основателя A Winged Victory for the Sullen Дастина О`Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.