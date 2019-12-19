В музыке исландского композитора присутствует изысканная простота, которая делает ее подходящей для хора. Британский вокальный ансамбль VOCES8 привнес особую атмосферу в три произведения из последнего альбома Арналдса re:member. Напоминающее знаменитое «Адажио для струнных» Сэмюэля Барбера momentary дополнено мягким звучанием арфы, в то время как в partial мерцающее многоголосие постепенно набирает силу и в какой-то момент встречается с одиноким сопрано, уводя всю композицию ввысь. Пышное nyepi, в свою очередь, превращается в невероятно душевный эпилог сингла.

Новые версии пьес также включены в делюкс-версию альбома re:member, которая вышла в декабре ограниченным тиражом в 2000 экземпляров. Она состоит из оригинального альбома, концертных записей, новых аранжировок и эксклюзивных композиций, 35-страничного фотоальбома и четырех генеративных репродукций.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.