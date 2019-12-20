Вышла новая биография Джеймса Ньютона Ховарда (James Newton Howard) в альманахе композиторов.

Джеймс Ньютон Ховард — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/newton-howard