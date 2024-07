Саундтрек американского композитора Нила Акри к видеоигре REND номинирован на премию SCL Awards как выдающийся оригинальный саундтрек для интерактивных медиа. Три из вошедших в него композиций — Main Theme, Vafthrudnismal и Resurgence — были записаны при участии лидера норвежской группы Wardruna Эйнара Селвика. В этой категории Нилу Акри предстоит побороться за награду с Горди Хаабом и Стивеном Бартоном (приключенческий боевик «Звездные Войны Джедаи: Павший Орден»), а также с Остином Винтори (интерактивный триллер «Эрика»). Результаты станут известны 7 января 2020 года на церемонии вручения наград.

В марте 2019 года увидела свет многопользовательская игра REND по мотивам скандинавских мифов, суть которой сводится к тому, что игроки выживают и сражаются между собой на фоне эпической войны и полчищ ужасных демонов. Разработчиками проекта выступили бывшие сотрудники Blizzard, работавшие над World of Warcraft. К озвучиванию виртуального Мидгарда они привлекли своего экс-коллегу, известного композитора Нила Акри (Neal Acree), автора музыки к StarCraft II, World of Warcraft, Diablo III и другим культовым видеоиграм. Официальный OST вышел четыре месяца спустя.

Ирландская волынка, хардангерфеле, вистл, никельхарпа, колесная лира, кантеле, изогнутый тибетский горн, флейта Пана, виола да гамба — это лишь часть диковинных инструментов, которые использовал американский композитор Нил Акри во время записи саундтрека к видеоигре REND. Для придания аутентичности и масштабности звучания он пригласил Пражский филармонический оркестр и Болгарский хор, а также испанскую певицу Селику Солдрим (Celica Soldream) и Эйнара Селвика. Фронтмен Wardruna не только дистанционно записал вокальные партии для нескольких композиций в своей норвежской студии, но и переложил тексты на древненорвежский язык.

Американское Общество композиторов и авторов текстов (The Society of Composers & Lyricists) существует уже около 75 лет, но только в этом году организация запустила свою собственную ежегодную премию за музыку к фильмам, телевизионным проектам и видеоиграм. Помимо Нила Акри в других номинациях представлены исландский композитор Хильдур Гуднадоттир (Hildur Gudnadóttir) за музыку к сериалу «Чернобыль» (Chernobyl) и фильму «Джокер» (Joker), Майкл Джаккино (Michael Giacchino) за музыку к фильму «Кролик Джоджо» (Jojo Rabbit), Говард Шор (Howard Shore) за музыку к драме «Песня имен» (The Song of Names).

Эйнар Селвик (Einar Selvik) — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В следующем году Wardruna вернется в Россию. В основу программы концертов лягут лучшие композиции норвежской группы, саундтреки к сериалу «Викинги», а также совершенно новые песни из альбома, запланированного к выходу в 2020 году. 30 апреля группа выступит в Москве, а на следующий день, 1 мая — в Санкт-Петербурге. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/wardruna