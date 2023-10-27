Легендарная британская группа The Beatles выпустит свою последнюю песню 2 ноября. Об этом сообщается на сайте группы.

Песня «Now And Then» — последняя песня «Битлз», написанная и исполненная Джоном Ленноном, над которой работали Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр и завершили спустя более четырех десятилетий. Фактически, композицию удалось заново создать с помощью искусственного интеллекта. Маккартни рассказал, что им удалось получить «кристально чистый голос Джона».

«Это довольно эмоционально. И мы все на ней играем, это настоящая запись «The Beatles» — отметил он.

Композиция будет выпущена в цифровом формате и в виде двойного сингла на виниле и кассете. На обратной стороне будет самый первый дебютный сингл The Beatles 1962 года — «Love Me Do».

3 декабря в Российской академии музыки имени Гнесиных оркестр состоится концерт «Симфония Битлз» в исполнении CAGMO Rock Orchestra. Билеты и информация: https://cagmo.ru/c/tbs-msk-23-12-03-19

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