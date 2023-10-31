Итальянский композитор Бруно Бавота поделился со слушателями новым треком под названием «When We Felt». Произведение вдохновлено эмоциями и переживаниями юношеского периода автора. «Иногда кажется, что мир, в котором мы все живем, подталкивает нас не делиться эмоциями, потому что это воспринимается как чувство слабости» — пишет Бавота.

Ностальгическая композиция «When We Felt», записанная с другими песнями сольного фортепианного проекта, уже доступна к прослушиванию на всех площадках.

Бруно Бавота (Bruno Bavota) старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Его музыка звучит в сериале «Молодой папа» и его сиквеле «Новый папа». Подробнее с творчеством Бруно Бавота можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.