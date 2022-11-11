Присоединяйтесь к исландскому композитору и пианисту Оулавюру Арнальдсу в 60-минутном музыкальном путешествии в мир спокойствия и покоя. Олафур черпает вдохновение из смены времен года и делится подборкой успокаивающих и уютных звуков, вдохновленных осенью.

Подкаст доступен на сайте https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m001dfwm.

Оулавюр делится осенней музыкой Чайковского, Дороти Эшби и Имоджен Холст, выбирая произведения, отражающие сезонные изменения, и размышляет о том, что ему нравится в осенней Исландии. Кроме того, польская пианистка Хания Рани переносит нас в свое “убежище”, где делится секретами уюта и спокойствия, свернувшись калачиком на чердаке и слушая, как дождь стучит по крыше.

Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) — гений исландской неоклассики, автор музыки к сериалам «Убийство на пляже», «Защищая Джейкоба», «Электрические сны Филипа К. Дика». Он также напишет музыку к сериалу «На поверхности». Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Слушайте новый альбом Music For Film and Theatre. Подробнее с творчеством Хании Рани можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.