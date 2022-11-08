Поздравляем с презентацией нового альбома американскую композитора Карли Командо! Её композиция Everyday из альбома One Take 2009 покорила большую часть земного шара. Сможет ли новый альбом иметь схожий “вирусный эффект” и быть также исполненным тысячами пианистов по всему миру?

Про презентацию нового альбома девушка говорит следующее: “Я никогда не давала Донне [художнику Donna Jean Baxter] никаких указаний. Я просто дала ей альбом и говорила рисовать то, что получится, так же, как я пишу музыку. Так случилось, что она выбрала фиолетово-зеленый оттенок, который идеально соответствовал атмосфере альбома, и абстрактный рисунок человека, поскольку он передает эмоции бури. Различные цвета представляют собой множество чувств и переживаний в теле, и как каждое из них имеет свое собственное пространство внутри. К тому же изображение одной фигуры передает что-то сверхмощное”.

Альбом The Calm Before, написанный для соло фортепиано, пронизан настроениями надежды, силы, спокойствия. Он подойдет как для чтения или медитации, так и для творчества и активной деятельности.

Американская пианистка и композитор Карли Командо (Carly Comando) – яркий пример того, насколько неочевидными могут быть пути к славе у современных музыкантов. Девушка пишет инструментальные произведения для пианино в стилях неоклассика, easy listening, нью-эйдж более десяти лет и с начала нулевых играет панк-рок, хардкор и эмо в малоизвестной группе Slingshot Dakota. Сегодяня пианистка просто отдает новые записи лейблу Deep Elm Records и пишет музыку на заказ, пренебрегая промо-кампаниями и сознательно оставаясь в глубоком андерграунде неоклассической сцены. Слушайте альбом Epic (2019). Подробнее с биографией Карли Командо можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: Композитор Carly Comando – биография, концерты, видео и музыка.