Очередной шедевр от итальянского композитора Стефано Гуццетти. Фортепиано со струнным оркестром и элементами электроники.

Посмотрите эту уникальную визуализацию от режиссера Эдуардо Сервилло (Eduardo Servillo), который воплотил это как космическое путешествие, запечатленное на старинном телевизоре. Бесконечность, простор и свобода в музыке и на экране.

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Слушайте также композиции к фильму Eddie & Sunny. Подробнее с творчеством Stefano Guzzetti можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.