В это воскресенье, 17 марта, на международном фестивале документальных фильмов в Копенгагене 2024 состоялась премьера фильма Silent Trees от известного режиссера Агнешки Цвейфки. Одним из ключевых элементов этой картины стало музыкальное сопровождение, созданное талантливым композитором Никласом Пашбургом, чья работа уже успела привлечь внимание к событию.

Никлас поделился своими эмоциями: “Для меня большая честь быть частью фильма Агнешки Цвейфки Silent Trees. Когда Агнешка попросила меня создать саундтрек, я был глубоко тронут историей семьи, которую она изобразила в документальном фильме”.

Фильм рассказывает историю 16-летней курдской девочки Руны, которая, столкнувшись с трагической гибелью матери на польско-белорусской границе, вынуждена взять на себя роль матери для своих четырех младших братьев. Это история взросления в условиях мирового кризиса беженцев, которая оживляется благодаря таланту режиссера и звуковому сопровождению музыканта.

Трейлер фильма доступен по ссылке:

Silent Trees Trailer 2024

Никлас Пашбург (Niklas Paschburg) – немецкий композитор и создатель вдумчивых, тихих фортепианных пьес, которые он смешивает с электронными текстурами. Фирменный рецепт композиций Никласа — околдовывающие мелодии, теплая кинематографичная атмосфера, интенсивные крещендо и то, что европейские критики называют термином «field recordings». Для сравнения предлагаем познакомиться вам с другим новым произведением Никласа River. Подробнее про творчество Никласа Пашбурга можно прочитать в нашем альманахе композиторов.

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