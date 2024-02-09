Совместный альбом HERE от Стефано Гуццетти и Яна Хоугуда оказался настоящим хитом! Все копии этого произведения были распроданы за меньше чем один день на платформе Bandcamp, сделав его лучшим продаваемым релизом дня в жанре классической музыки. Радостные новости были объявлены самим Гуццетти, который выразил свою благодарность за ошеломляющий интерес к их музыке и радость быть частью такого вдохновляющего проекта: “Я очень этому рад ровно так же, как и быть в такой хорошей компании. Теперь это приятный способ начать выходные. Спасибо!”

В ответ на волны запросов от фанатов, которые пропустили возможность приобрести альбом, Гуццетти объявил о выпуске второго издания в количестве ста копий. Это решение вызвало восторг и облегчение среди поклонников, давшее надежду всем, кто ждет возможности приобрести этот альбом. По словам Гуццетти, такое решение поможет избежать подобных проблем в будущем и даст возможность большему числу людей насладиться этим удивительным творением.

HERE продолжает вдохновлять музыкальные вкусы слушателей, и этот второй выпуск обещает быть таким же востребованным и впечатляющим, как и первый.

Работу музыкального дуэта можно послушать по ссылке:

January – Stefano Guzzetti & Ian Hawgood

В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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