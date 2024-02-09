Сегодня в ROHM Theatre Kyoto состоялась долгожданная премьера нового художественного произведения под названием Tangent, созданного ведущим медиа-художником Сиро Такатани при участии творчества легендарного Рюити Сакамото. Это первая сольная работа Такатани в течение восьми лет и ее ожидали с нетерпением как поклонники его таланта, так и ценители современного исполнительского искусства.

Tangent представляет собой интересный эксперимент в области сценического искусства, исследующий тему границы между обыденным и необычным, где противоположные элементы сосуществуют в одном пространстве. В произведении используются композиции из последнего альбома японского музыканта Рюити Сакамото под названием “12”, который был выпущен за месяц до его внезапной кончины.

Альбом “12” принес слушателям широкий спектр звучания и эмоциональных переживаний, отражая музыкальное мастерство и гениальность Сакамото. Альбом был приветствован как ещё один яркий пример музыкального гения Рюити Сакамото и получил положительные отзывы как от критиков, так и от поклонников его творчества. Его музыкальное искусство в “12” продолжает вдохновлять и поражать слушателей своей глубиной и оригинальностью, в связи с чем широко востребовано и по сей день. Музыка Сакамото стала ключевым элементом в новом творческом проекте Такатани, который по своей сути стал симбиозом визуального и исполнительского искусства, а также науки и технологии. Сиро Такатани и его команда выразили глубокую благодарность менеджменту Рюити Сакамото за предоставление возможности использовать музыку из его последнего альбома “12” в своей первой сольной работе. Tangent – спокойное, красивое и драматическое сценическое произведение, ловко переходящее через границу между визуальным и исполнительским искусством/

Событие будет проходить до 14-го февраля, а мы, тем временем, предлагаем насладиться одной из последних работ гения Рюити Сакамото:

Opus – Ryuichi Sakamoto

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Он написал музыку к культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с биографией Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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