Сегодня Карли Командо порадовала своих поклонников новым синглом – оркестровой версией своего знаменитого трека Everyday. Исполнительница поделилась своим волнением по поводу этой новой версии, заявив, что с самого начала написания Everyday она всегда видела его как оркестровую композицию: «Я так рада поделиться с вами этой новой версией Everyday! С тех пор, как я написала Everyday, я всегда представляла его как оркестровую аранжировку. Я всегда воображала, что кто-то другой воплотит это в жизнь, но я решила взять инициативу в свои руки»

В оригинальной версии песни преобладает минималистичное звучание, но оно пронизано глубокими эмоциями. Карли решила сохранить эту простоту и эмоциональность, но добавить более сложные оркестровые аранжировки, чтобы придать песне новую жизнь. Everyday уже стал звуковым сопровождением для множества вирусных видеороликов, включая One Photo A Day in the Worst Year of My Life с 62 миллионами просмотров и Noah Takes a Photo of Himself Every Day For 6 Years с 27 миллионами просмотров. Песня также стала популярной благодаря использованию в кампании NBA Where Amazing Happens.

Поклонники артистки выразили восторг по поводу этой новой версии, отмечая ее эмоциональную глубину и красоту оркестровых аранжировок. Новый сингл уже доступен для прослушивания на различных музыкальных платформах:

Американская пианистка и композитор Карли Командо (Carly Comando) – яркий пример того, насколько неочевидными могут быть пути к славе у современных музыкантов. Девушка пишет инструментальные произведения для пианино в стилях неоклассика, easy listening, нью-эйдж более десяти лет и с начала нулевых играет панк-рок, хардкор и эмо в малоизвестной группе Slingshot Dakota. Сегодяня пианистка просто отдает новые записи лейблу Deep Elm Records и пишет музыку на заказ, пренебрегая промо-кампаниями и сознательно оставаясь в глубоком андерграунде неоклассической сцены. Подробнее с биографией Карли Командо можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: Композитор Carly Comando – биография, концерты, видео и музыка.