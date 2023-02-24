Итальянский композитор Людовико Эйнауди напишет три “бонус”-композиции для своего альбома Underwater (2022г.) Одна из них, с названием 85 mm, уже доступна для прослушивания и просмотра. Видео-визуализатор, которое композитор с командой опубликовали 24 февраля, заслуживает отдельного внимания. Оно точно и филигранно передает атмосферу, нежность и хорошо описывает композицию, одноименную с названием фото-объектива, на который и было снято это видео. Живо, нежно, завораживающе! Ждем полную версию соло фортепиано 85 mm от композитора Людовико Эйнауди.

https://youtu.be/_94Tegz87EQ

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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.