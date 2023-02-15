Фортепианное произведение Waves войдет в новый альбом Piano diary (2023) композитора Стефано Гуццетти. Также итальянец анонсировал некоторые другие произведения, например, Clouds, System error. Все они пронизаны чувственной нежностью, олицетворением добра, спокойствия и понимания мира. С нетерпением ждем новый альбом! А пока послушайте Waves от Стефано Гуццетти:

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В итальянской прессе Стефано Гуццетти (Stefano Guzzetti) называют любимым композитором европейской элиты и светского общества. Мастер меланхоличных пьес на фортепиано многим известен, прежде всего, по сотрудничеству с брендом Dolce & Gabbana. Гуццетти любят за чувственность и романтизм, присущий многим итальянским композиторам. Его музыка может быть трогательной, нежной и близкой каждому. Точные и взвешенные мелодии композитора покоряют изяществом и простотой. Гуццетти не стремится к экспериментам. Его вселенная внутри одного инструмента — фортепиано. Подробнее в с творчеством Стефано Гуццетти можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.