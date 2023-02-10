Cегодня музыкальный дуэт Grandbrothers анонсировал 4-й по счету альбом LATE REFLECTIONS и выпуск первой композиции INFINITE. Сам альбом, который выйдет 14 апреля, действительно особенный, поскольку он был записан во время серии концертов летом 2022 года в Кельнском соборе, одном из самых знаковых и красивых зданий в мире. «Несколько лет назад главный строитель собора Петер Фюссених пригласил нас выступить с концертом в честь празднования 700-летия хора, который был освящен в 1322 году. Нам трудно было поверить, что это действительно произойдет, и до сих пор кажется каким-то недостижимым, что все это произошло на самом деле. Мы написали новую музыку, сочиненную специально для удивительной акустики этого места», – пишут Эрол Сарп и Лукас Фогель, участники коллектива.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.