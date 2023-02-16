Сам альбом UTUA был выпущен 12 лет назад (в 2010г.) композитором Рюити Сакамото и певицей Таэко Онуки (Taeko Onuki). Восхитительно нежные и крайне проникновенные песни трогают сердце и душу при прослушивании. Предлагаем ознакомиться с одним из самых ярких альбомов японских композитора и исполнительницы поп-музыки.

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Таэко Онуки — японская певица, автор песен и композитор. Одна из наиболее влиятельных исполнителей в жанре сити-поп.

Рюити Сакамото (Ryiuchi Sakamoto) — абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. В 70-х он основал группу Yellow Magic Orchestra – «восточный ответ» группе Kraftwerk, который за 15 лет существования внес немалый вклад в развитие синти-попа. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Режиссеры, которые с ними сотрудничали, не раз отмечали: у Рюити есть своя собственная азбука звука, которую понимает только он сам. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.