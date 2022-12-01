Вышло официальное видео на композицию Atlantis итальянского компоизтора и пианиста Роберто Каччапалья. Съёмки проводились в графстве Кент в Англии. Выпускник Миланской консерватории Роберто Каччапалья — ревностный сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве. Он находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной электронной музыкой и классической традицией.

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Итальянский новатор начинал с создания монументальных опер, сотрудничал с пионерами краут-рока, Королевским филармоническим оркестром и аккомпанировал лауреатам Нобелевской премии. Подробнее с творчеством Роберто Каччапалья можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.