Знаменитая французская пианистка, выпускница Парижской консерватории, опубликовала новое видео, на котором исполнен Etude N°16 Филипа Гласса (режиссер съемки и монтажа Томас Рабийон).

Видео приурочено к выпуску нового альбома Ванессы Study of the Invisible, где собраны лучшие произведения Сюзанны Чиани, Гарольда Бадда, Дэвида Лэнга, Брайса Десснера и Филипа Гласса. В альбоме Ванесса Вагнер уделяет внимание исследованию минималистского репертуара, знакомя свою аудиторию с произведениями, многими редкими или неопубликованными, известными композиторами, молодыми пианистами и деятелями жанра эмбиент и электронной музыки.

Про этюд № 16 Ванесса пишет: “Неповторимый порыв, будоражащая простота темы – этот этюд волшебство: грустное и нежное, простое и глубокое. Мой любимый из всего тома этюдов Филипа Гласса”.

Филип Гласс (Philip Glass) – гений современности, один из самых величайших композиторов XX и XXI века. В отношении Гласса однажды сказали «голос Планеты Земля».

За свою долгую карьеру американский мэтр доказал, что его талант не знает границ: внес огромный вклад в развитие минимализма, написал знаменитые оперы «Сатьяграха», «Эйнштейн на пляже” и множество популярных саундтреков к кино, овладел контрапунктом, проявил себя в максимально коротких и в поражающе монументальных формах.

Подробнее с творчеством Филипа Гласса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.