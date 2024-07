Спустя десятилетие после выпуска своего первого завораживающего альбома Recomposed Макс Рихтер вернулся в музыкальный мир Вивальди с новым Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The New Four Seasons.

Вместе с солистами “Chineke! Orchestra” Макс Рихтер создает переработанную версию альбома Recomposed, используя желудочные струны и винтажные синтезаторы для создания грубого, более панк-рокового звучания. Новый альбом выйдет на Deutsche Grammophon 10 июня 2022 года. Некоторые синглы из этого альбома – в их первозданной версии – доступны уже сейчас.

Макс Рихтер (Max Richter) – обладатель удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции – едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Познакомиться с полной биографией пианиста можно в нашем альманахе композиторов.