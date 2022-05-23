Эйнар Селвик — норвежский композитор и основатель группы Wardruna, известной своим новаторским и жанровым исполнением старых скандинавских песен. Музыкант объединяет науку с поп-культурой, совмещает старые скандинавские инструменты, уникальную поэзию и мелодичные ритмы в своем современном звуковом ландшафте. Он читает лекции о создании исторической музыки в ​​университетах, таких как Оксфорд, Денвер, Рейкьявик и Берген. Работа Селвика используется ведущими североевропейскими учеными для демонстрации того, как могла бы звучать музыка в ранней Скандинавии.

Селвик и Wardruna внесли свой вклад, написав саундтрек к сериалу «Викинги», в котором основатель группы также появился в качестве певца в двух эпизодах телесериала. Он был награжден Музыкальной премией Эгиля Сторбеккена, которая является национальной наградой, присуждаемой тем, кто приложил исключительные усилия в норвежской народной музыке, используя исключительно старые народные инструменты. Он выступал с аншлагами по всему миру, в том числе – в качестве хедлайнера на крупных фестивалях (Amphitheatre Red Rocks, Hellfest, Summer Breeze, Roadburn, Rock oz Arenes, Rock the Coast и многие другие). Wardruna ранее попадала в чарты Германии и Великобритании и несколько недель подряд возглавляла североамериканский чарт Billboard World-music.

Совсем недавно Селвик был приглашен для работы над саундтреком к новой части игры Assassin’s Creed Valhalla: Blood, Fire, Tears с соавторами Сарой Шахнер и Джеспером Кидом. Действие игры происходит в 873 году нашей эры в воюющей Норвегии и следует за вторжением викингов в Британию. Эйнар признался: «Сочинение музыки для новой части игры Assassin’s Creed Valhalla было, как всегда, интересным и веселым. Новая сюжетная линия и новое художественное направление. По сравнению с предыдущими работами во вселенной Assassin’s Creed, я бы сказал, что новые композиции более современны, как в их построении, так и в их меланхоличном выражении. Надеюсь, вам понравится!»

Эйнар Селвик — основатель Wardruna, самой популярной неофолк-группы Норвегии, авторов музыки к историческому сериалу «Викинги», и участник дуэта с Иваром Бьёрнсоном из Enslaved. Музыкант вдыхает новую жизнь в великое наследие и мудрости скандинавских народов. Редкая вокальная техника, особый стихотворный метр и внушительный арсенал традиционных инструментов, в числе которых кравик-лира, тальхарпа и козий рог, переносят слушателя во времена древнего скандинавского культа. Подробнее с творчеством Эйнара Селвика можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.