Вместе с режиссером Беном Палмером композитор Флориан Кристл выпустил уникальное видео своего нового произведения Ouverture («Увертюра»). Воспоминания, надежды, любовь, мечты, переживания — все чувства переданы в прекрасном светлом музыкальном произведении.

Бен Палмер (Ben Palmer) – британский кинорежиссер.

Нико Эрентайт (Nico Ehrenteit) и Натали Дж. Черны (Nathalie J. Cerny) — немецкие актёры, принявшие участие в съемках клипа.

Флориан Кристл (Florian Christl) — немецкий пианист и композитор. Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. Недавно он анонсировал альбом About Time. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.