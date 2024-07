Легкая, весенняя и радостная музыка от композитора Макса Рихтера (Маx Richter) звучала в показе Dior Men Summer 2023 во время финального дефиле. В интервью Макс признался, что очень любит весну, ведь весна, по мнению пианиста — время начала и роста, время, когда мы находимся в воодушевлённом состоянии и всё постепенно начинает складывается.

Композиция Макса названа «левитацией» не просто так (это процесс, когда объекты могут удерживаться в воздухе без поддержки). Игра стаккато на струнных и клавишных в полной мере передает невесомость и смелость весенних начинаний.

Макс Рихтер — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Недавно он анонсировал альбом The New Four Seasons. Более того, во время пандемии Макс работал над открытием «ари-фермы», которую представил в мае 2022. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.