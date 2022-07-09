Хания Рани (Hania Rani) — польская пианистка и композитор, получившая признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами.

Хания выпустила новое видео, в съемках которого композитор сама приянала участие. Также в нём звучит перекомпоновка композиции Woven Song Оулавюра Арналдса.

Здесь вы можете послушать оригинальное видео Оулавюра Арналдса.

Hania Rani пишет для струнных, фортепиано, голоса и электроники, сотрудничала с такими музыкантами, как Кристиан Лёффлер (Christian Löffler) и Хиор Хроник (Hior Chronik). В ее активе музыка для театральной постановки режиссера Михала Здуника (Michał Zdunik), альбом «Biała Flagс» (2015) с виолончелисткой Добравой Чочер (Dobrawa Czocher) и альбом «Mi» (2018) дуэта Tęskno, который был удостоен художественной награды города Торунь им. Гжегожа Цеховского. Подробнее с творчеством Хании Рани можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Оулавюр Арналдс — известный композитор из Исландии, лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes, друг и соратник немецкого пианиста Нильса Фрама. Произведения музыканта стали саундтреками к популярным кинофильмам («Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры»), телесериалам («Убийство на пляже», «Подари мне убежище») и к современной балетной постановке Dyad 1909. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.