Премьера фильма LYRA, получившего приз зрительских симпатий на кинофестивале в Корке, состоялась 4 ноября на британском телевидении. Музыка к фильму была написана лауреатом премии Айвора Новелло, Дэвидом Холмсом.

Дэвид Холмс невероятно многогранен. Он не только кинокомпозитор, но к тому же диджей и музыкант. Ирландца всегда привлекала именно киномузыка, под влиянием которой он создавал и свои первые сольные альбомы. Визитная карточка Холмса — саундтреки к серии приключенческих криминальных комедий Стивена Содербрега о друзьях Оушена. В общей сложности он написал музыку более чем к 20 картинам. Подробнее с творчеством Дэвида Холмса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.