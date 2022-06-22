Far river – новая композиция от композитора Харука Накамура (Haruka Nakamura), которую он записал вместе с Ген Танабэ (Gen Tanabe). Мягкий звук гитары, изящный лаунж, эмбиент и приглушенный вокал. Ещё одно произведение композитора в жанре сибуя-кэй (это разновидность японской поп-музыки, сочетающая элементы джаза, фьюжн, фолк и других стилей).

Харука Накамура — японский композитор и саунд-продюсер «второй волны». Он сотрудничает со сторонними музыкантами, в числе которых Янис Кранч и Аоки Хаято, и выступает продюсером популярных японских исполнителей типа Миу Сакамото и Миюки Хатакеямы. Его звучание — это минималистичная постклассика. Подробнее с творчеством Харука Накамура можно ознакомиться на нашем сайте.