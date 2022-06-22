Композитор Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) вместе с Хердис Стефансдоттир (Herdís Stefánsdóttir) написали саундтреки к сериалу «Змей в Эссексе». Работа шла на протяжении 6 месяцев, и композитор по-настоящему горд проделанной работой.

https://www.youtube.com/watch?v=tdOKE3_uliA

Режиссером картины является Клио Барнард, известный по фильмам «Темная река» и «Великан-эгоист». Сериал снят по одноименному произведению Сарры Перии, роману британской писательницы.

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Недавно композитор выпустил новый альбом Sulfur.

Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.