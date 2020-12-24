На экраны вышел постапокалиптический научно-фантастический фильм «Полночное небо» (The Midnight Sky), музыку к которому написал знаменитый кинокомпозитор. За свою карьеру Деспла получил множество наград и создал более ста саундтреков, но для своего фильма режиссер Джордж Клуни попросил француза написать музыки больше, чем когда-либо прежде.

По сюжету Клуни играет ученого по имени Августин, который, пытаясь помешать группе астронавтов вернуться на охваченную глобальной катастрофой планету, обнаруживает маленькую девочку, спрятавшуюся на арктической исследовательской станции. Между главным героем и ребенком, который не разговаривает, очень мало диалогов, поэтому оскароносный актер-режиссер в значительной степени полагается на музыку Деспла, которая развивает сюжет картины и фактически играет одну их главных ролей. «Я думал, музыки будет не так много, потому что действие картины происходит в космосе, где преобладает тишина и лишь иногда слышен рев космического корабля. Но с началом работы я понял, что Джордж предоставил мне огромный холст для написания музыки. Мне очень повезло, что у меня было так много свободного пространства для творчества», — говорит Александр. Напомним, композитор номинирован на премию «Грэмми-2021» в категории «Лучшая инструментальная композиция» с произведением Plumfield из драмы «Маленькие женщины».

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году Александр Деспла впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 6 мая французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 7 мая, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat