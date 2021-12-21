По случаю праздника зимнего Солнцестояния в этом году исландский композитор решил попробовать необычный формат выступления. Специально для второго видео из серии Sunrise Session Арналдс вместе с Виктором Орри Арнасоном (Viktor Orri Árnason) сделал новые аранжировки произведений Loom и The Bottom Line, а также сыграл умиротворенную Saman из своего последнего альбома some kind of peace. Съемки проходили во время рассвета в помещениях знаменитого концертного зала Harpa в Рейкьявике при участии певицы Josin и 13 музыкантов Reykjavík Recording Orchestra. «В самый короткий день в году наше видео является данью уважения светлым дням впереди, и я искренне надеюсь, что оно вам понравится. Всем счастливого Солнцестояния! Было классно принять участие в таком проекте», — с надеждой говорит Оулавюр.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свой новый альбом some kind of peace. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 10 июля в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds