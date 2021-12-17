Итальянский композитор представил The Studio Sessions — новый альбом, который представляет собой запись его прошлогоднего онлайн-выступления в творческом пространстве Memorec Studio. В сборник вошли десять новых и старых произведений, которые Фабрицио исполнил для поклонников в прямом эфире. «Думайте о нем как о моем скромном рождественском подарке, которым я рад поделиться. Он был записан в моей новой домашней студии, поэтому звучит уютно и камерно. Я хочу, чтобы вы представили, что я сейчас играю эти произведения для вас, у вас дома», — делится сокровенным композитор.

Год назад актер Крис Эванс сыграл одну из пьес Патерлини Rue Des Trois Frères и решил поделиться своей интерпретацией в социальных сетях. Легко представить, насколько много с тех пор у композитора появилось новых поклонников со всего мира, которым интересно узнать больше о его музыке. Поэтому тогда он решил организовать онлайн-концерт на YouTube из моей новой студии, чтобы поэкспериментировать, как новое оборудование будет соответствовать звучанию, а также познакомить свою «новую» аудиторию с некоторыми из его «старых» классических произведений.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2022 году знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 9 и 10 апреля сразу четыре концерта пройдут в Московском планетарии, 14 и 15 апреля — в петербургском Планетарии №1. Кроме того, композитор даст несколько концертов в рамках фестиваля «Неоклассика» 5, 6, 7 августа — в Петербурге, 11 августа — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini