Известный японский композитор выпустил новый концертный альбом Playing the Piano 12122020, основой которого послужила запись его онлайн-выступления 12 декабря 2020 года. Сетлист состоит из 15 размеренных сольных фортепианных произведений, включая знаменитую Merry Christmas Mr. Lawrence и эксклюзивную короткую импровизацию. Трансляция велась из музыкальной студии в Токио и стала первым сольным фортепианным выступлением Сакамото в Японии с 2013 года.

Рюити Сакамото (Ryuichi Sakamoto) – абсолютная величина, один из самых титулованных композиторов Японии, человек, который оставил след сразу в нескольких музыкальных эпохах. Через призму своего взгляда на музыку он пропускал множество жанров: джаз, авангард, поп-музыку, неоклассику, электронику. Рюити Сакамото, кроме прочего, преуспел в сочинении музыки для кино. В его послужном списке значится работа над культовыми картинами «Маленький Будда» Бертолуччи, «Последний Император», «Вавилон» и «Выживший» Алехандро Г. Иньярриту. Подробнее с творчеством Рюити Сакамото можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.